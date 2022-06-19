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親戚過世高雄女急奔喪 酒駕撞電線桿釀4傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市六龜區一名趙姓女子半夜接獲親友來電，指一名親戚過世，趙女急著奔喪，不顧當夜入睡前曾喝酒，駕車搭載3名家人下山，因不勝酒力，逆向撞電線桿，車頭半毀，車牌和保險桿脫落，車內4人受傷，其中2人手腳骨折，趙女被警方測出酒測值達每公升0.8毫克。

警方指出，家住六龜區的趙姓女子（23歲）17日凌晨接獲親友來電，指趙女的叔叔過世，趙女趕著下山奔喪，不顧睡前曾喝酒，駕車搭載2名各17和18歲的表妹和42歲的叔叔連夜奔赴高雄市立殯儀館奔喪。

趙女駕車途經台27線0.5公里處時，因不勝酒力，車子偏移至對向車道後，逆向撞擊電線桿，車頭半毀，車牌連同保險桿脫落拋飛到路面，車體變形，車中4人受困車內。

警消獲報趕抵現場救援，駕車的趙女和17歲表妹受輕傷，趙女叔叔和18歲表妹手腳骨折，趙女下車時，一度哭喊「很痛！」救護員將受傷4人救出送醫，因趙女意識清醒，警方到院對趙女施以酒測，結果酒測值達每公升0.8毫克。

警方除依公共危險罪嫌將趙女送辦外，因趙女同車的成年表妹和叔叔未規勸趙女勿酒駕，也對2人依道路交通管理處罰條例第35條涉嫌違反酒駕規定予以製單告發，可處罰6000元至1萬5000元不等的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

趙女酒駕自撞電線桿，車頭半毀，車牌連同保險桿脫落拋飛到路面，車體變形，車中4人受傷。記者石秀華／翻攝
趙女酒駕自撞電線桿，車頭半毀，車牌連同保險桿脫落拋飛到路面，車體變形，車中4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市趙姓女子酒駕載親友下山奔喪，因不勝酒力，逆向自撞電線桿，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市趙姓女子酒駕載親友下山奔喪，因不勝酒力，逆向自撞電線桿，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測

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