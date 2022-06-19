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汽機車爭道事故多 高市交通局增標字警示
高雄市仁武區仁林路一帶工廠多，大貨車往來絡繹不絕，汽機車並行險象環生，今年初也發生死亡車禍，雙載機車與曳引車並行，疑因重心不穩往內側傾倒，兩人遭輾斃。交通局為改善仁林路（澄觀路至水管路）交通安全，部分路面重鋪，路面增設「汽車、機車不得並行」標字，減少汽機車交織增事故風險。
交通局表示，仁林路是水管路的替代道路，汽車、機車車流量也不少，但現行車道單向僅有1個車道，寬度約3.3公尺，大、小車混流情形普遍。大型車行車視線上容易有視線死角，為避免大型車輛、小汽車與機車並行增加事故風險，已在該路段路面上增設「汽車、機車不得並行」標字，防止同向擦撞事故發生。
該路段電桿未下地，沿線設有路肩，交通局在路肩較寬處增繪槽化線，避免機車誤入，防止自撞、自摔事故發生；並於沿線路口增設機車停等區，讓機車與汽車分流，綠燈亮時機車可提前紓解，減少汽機車碰撞風險。
交通局也考量仁林路烏林社區附近路寬大幅縮減，為保障用路人行車安全，已限制35噸以上大貨車進入仁林路，交通局表示，如有通行必要，需向警察局仁武分局申請臨時通行證，審核同意後才能通行。
烏林里里長林文斌表示，仁林路因產業發展，來往大型車輛多，市府透過改善鋪面、標線劃設、車種管制增進當地交通安全，希望能減少交通事故。
交通局呼籲，用路人應遵守相關交通標誌標線，透過交通工程手段來改善交通問題是其中一種方式，避免交通事故的發生，最重要的還是用路人守法的觀念及安全的駕駛行為，將持續進行交通工程改善措施，提供市民更優質、安全道路交通環境。
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