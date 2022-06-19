影／台中聯結車沿路漏廢機油 2機車騎士滑倒 警方開罰

一輛聯結車昨天下午載廢機油，駕駛不知機油滲漏，在台中市中清路沿路漏油，造成後方二名機車騎士滑倒受傷，警方查出肇事聯結車，將對駕駛開罰3000到1萬8000元不等罰。

台中市大雅警分局調查，昨天下午2點40分，62歲蔡姓男子駕駛聯結車，戴運廢機油，南往北往沙鹿方向行駛，開到大雅區中清路4段與科雅路口前，因機油滲漏，造成後方二名機車騎士騎車經過路面油清處摔倒受傷。

員警到場檢測，聯結車駕駛和機車騎士都無酒精反應，立即通知環保人員到場清除油漬，調閱路口監視器紀錄釐清案情，警方將依據「道路交通管理處罰條例」第三十條一項二款規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000到1萬8000罰鍰，並責令改正或禁止通行。