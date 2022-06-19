快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

中國籍流刺網漁船越界作業 澎湖海巡押返人船

中央社／ 澎湖縣19日電

中國籍流刺網漁船「閩惠漁04236號」，駛入澎湖目斗嶼海域作業，澎湖海巡隊前往查緝，人船押返，船上漁獲全數海拋，5名船員留置調查。

海巡署金馬澎分署發布新聞指出，海巡署第13巡防區指揮部昨天運用雷達發現在澎湖北海的目斗嶼海域有不明陸船越界，指揮海巡艇前往查緝。

海巡艇在目斗嶼東北12浬處發現「閩惠漁04236號」流刺網漁船正在作業，當場廣播停俥受檢，但漁船仍加速逃逸，海巡緊追並強靠登檢，海巡人員全身防疫裝備，船上5名船員測量體溫正常，所捕獲的30公斤漁獲全數海拋，船上並未發現有豬牛等製品，人船一併押返調查。

5名陸籍船員昨晚上岸後，並送往醫院進行PCR檢測，今天檢查結果為陰性，目前全數送往岸巡，依兩岸人民關係條例留置調查。

延伸閱讀

澎湖+172 一7旬老婦確診後4天死亡

解決護理人力不足 澎湖產官學合作興學進修

馬拉松／結合跨海加跳島 菊島澎湖跨海馬11月登場

澎湖菊島馬拉松11月6日登場 大龍蝦、小管美食補給吃不完

相關新聞

猛開罰單被質疑 大甲警臉書秀違停照片嗆：你們良心何在

台中市大甲警分局施姓警員最近對違規停車開多張罰單被民眾質疑，他在臉書回應「不是我想弄你們，而是職業道德問題。」他說騎樓違...

彰化塑膠粒回收廠火警 濃煙烈焰及時撲滅幸無傷亡

彰化縣秀水鄉金陵村安南巷一家塑膠粒子回收整理廠，因外圍廢料起火，濃煙直衝雲霄，消防局據報後，趕往灌救，約半個多小時即撲滅...

影／林口警方結合環保局深夜稽查噪音車 2小時告發29件

新北市林口警分局持續取締改裝噪音車，昨晚與市政府環保局聯合稽查，2個小時共攔檢145輛汽機車，告發29件；同時呼籲民眾，...

親戚過世高雄女急奔喪 酒駕撞電線桿釀4傷

高雄市六龜區一名趙姓女子半夜接獲親友來電，指一名親戚過世，趙女急著奔喪，不顧當夜入睡前曾喝酒，駕車搭載3名家人下山，因不...

汽機車爭道事故多 高市交通局增標字警示

高雄市仁武區仁林路一帶工廠多，大貨車往來絡繹不絕，汽機車並行險象環生，今年初也發生死亡車禍，雙載機車與曳引車並行，疑因重...

影／台中聯結車沿路漏廢機油 2機車騎士滑倒 警方開罰

一輛聯結車昨天下午載廢機油，駕駛不知機油滲漏，在台中市中清路沿路漏油，造成後方二名機車騎士滑倒受傷，警方查出肇事聯結車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。