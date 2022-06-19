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桃園男子雙溪健行跌落河床骨折 警消抬下山送醫脫險

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

桃園市白姓男子參加社區自強活動，前往新北市雙溪區中坑古道健行時，不慎跌落河床。員警和警、義消組成搜救小組前往救援，將他搬上河岸運送下山，送醫後脫險。

瑞芳警分局今天上午表示，昨天下午4點多接獲報案，雙溪中坑古道有男子跌落河床，需要救援。柑腳派出所員警和12名瑞芳警義消4點55分集結後，前往救援。

救難人員發現50多歲白男，意識清楚，但受限地形，在昨晚8點46分才將他安全救上河岸，檢視視研 右腳骨折，並無其他傷勢，包紮後由救護車送往基隆長庚醫院治療，無生命危險。

桃園市白姓男子參加社區自強活動，在新北市雙溪區中坑古道跌落河床，員警和警、義消前往救援，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市白姓男子參加社區自強活動，在新北市雙溪區中坑古道跌落河床，員警和警、義消前往救援，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市白姓男子參加社區自強活動，在新北市雙溪區中坑古道跌落河床，員警和警、義消前往救援，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市白姓男子參加社區自強活動，在新北市雙溪區中坑古道跌落河床，員警和警、義消前往救援，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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