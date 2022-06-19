台南老翁深夜想去高雄訪友 電動車沒電又迷途警助返家

台南市81歲劉姓老翁，昨晚10點多騎乘電動代步車外出，自稱要到高雄岡山拜訪朋友，他在中西區國華街與和平街口迷路，巡邏員警發現立即上前關心，原來老翁忘記回家的路，電動代步車又沒電了，員警安撫老翁情緒，順利將老翁護送返家團圓。

台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、吳玟庭，昨晚間10多巡邏時，在國華街與和平街口發現有輛老人代步車在路口動彈不得，上前關心，原來是劉姓老翁電動代步車電力不足，老翁有輕微失智無法表達居住何處，僅稱要前往岡山尋找老朋友因電動代步車沒電，所以無法前往。

員警耐心聆聽，劉提及西門路及五妃街口附近，員警研判他應該是住在附近的民眾，隨即將劉攙扶上巡邏車，沿國華街往五妃街方向尋找住家，巡邏車行駛至國華街與五妃街口附近時，劉突然間指稱該處就是他的家，員警攙扶他下車後，劉妻子見狀出門迎接，讚揚警方為民服務精神，直呼，「警察謝謝你、感謝有你！」