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台南老翁深夜想去高雄訪友 電動車沒電又迷途警助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市81歲劉姓老翁，昨晚10點多騎乘電動代步車外出，自稱要到高雄岡山拜訪朋友，他在中西區國華街與和平街口迷路，巡邏員警發現立即上前關心，原來老翁忘記回家的路，電動代步車又沒電了，員警安撫老翁情緒，順利將老翁護送返家團圓。

台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、吳玟庭，昨晚間10多巡邏時，在國華街與和平街口發現有輛老人代步車在路口動彈不得，上前關心，原來是劉姓老翁電動代步車電力不足，老翁有輕微失智無法表達居住何處，僅稱要前往岡山尋找老朋友因電動代步車沒電，所以無法前往。

員警耐心聆聽，劉提及西門路及五妃街口附近，員警研判他應該是住在附近的民眾，隨即將劉攙扶上巡邏車，沿國華街往五妃街方向尋找住家，巡邏車行駛至國華街與五妃街口附近時，劉突然間指稱該處就是他的家，員警攙扶他下車後，劉妻子見狀出門迎接，讚揚警方為民服務精神，直呼，「警察謝謝你、感謝有你！」

家屬表示，劉姓老翁有輕微失智現象，當晚9點説要外出購物，突然就找不到人，並且已失聯1個小時了，本來想要報案並聯絡其兒子外出尋找，沒想到警察就把老翁載送返家，對於警方的同理心及積極任事，使老翁能平安返家，深表感謝。

81歲劉姓老翁以電動車代步，昨晚10點多迷路，經警員協助返家。記者黃宣翰／翻攝
81歲劉姓老翁以電動車代步，昨晚10點多迷路，經警員協助返家。記者黃宣翰／翻攝
81歲劉姓老翁以電動車代步，昨晚10點多迷路，經警員協助坐上巡邏車返家。記者黃宣翰／翻攝
81歲劉姓老翁以電動車代步，昨晚10點多迷路，經警員協助坐上巡邏車返家。記者黃宣翰／翻攝

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