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嘉義縣太保市公所資源回收場火警 濃煙蔽天無人受困
嘉義縣太保市公所位在港尾里的資源回收場，晚間8點53分發生大火，場內堆置大批回收易燃物，火勢一發不可收拾，熊熊大火、濃煙蔽天，遠處都可看到，消防局獲報出動12輛消防車、23名消防義消救火，目前還在搶救中。
太保市長黃榮利及秘書鄭淑分獲報，第一時間到場，黃榮利說，資源回收場使用逾20年，平常做資源垃圾回收處理，設太陽能光電系統，清潔隊人員下班，啟動保全系統，清潔隊員晚間接獲保全通報報消防局，火警原因靠消防局調查鑑定。
消防局說，太保市公所位在港尾里資源回收場，晚間8點53分發生大火，因場內堆置大批回收易燃物，火勢一發不可收拾，高溫炎熱火勢大，當地缺少消防栓，使用多輛水庫車運水源救火，共出動12輛消防車、23名消防人員及義消，全力滅火，所幸無人受困，待火勢撲滅，清理火場，調查鑑定火警原因。
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