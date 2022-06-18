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影／大欺小 21歲男搶國中生手機不成躲社區地下室遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

李姓男子昨天在新北市汐止區疑見一名國中男學生年幼可欺，伸手企圖搶手機不成，逃跑躲到一旁社區地下停車場，遭社區保全員逮住並報警。警詢後今依搶奪未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。

家住汐止區的15歲陳姓國中學生，昨天下午4時許，補習結束返家途中，走在汐止區福德一路上，才順手將手機放到外套右側口袋，從對面走來的李姓男子（21歲）見狀，疑似認為陳男年幼可欺，涉嫌伸手朝陳男口袋想搶走手機。因陳男以右手緊緊壓住口袋，並大聲呼救，李男見無法得手，快步逃離跑到一旁社區地下停車場躲藏。

好巧不巧，李男躲藏地點正是被害人陳男所住社區，陳男返家向家長訴說此事，家長立即向社區保全員陳男（58歲）反映，保全員陳男立即調閱案發處沿線社區監視器，確認李男逃逸至社區地下停場內躲藏，隨即前往該處將李嫌攔住，並通報轄區汐止警分局社后派出所員警到場，依搶奪現行犯依法逮捕。

「我只是路過時不小心撞到他。」設籍基隆市的李男被逮後仍不斷飾詞狡辯，否認意圖搶奪陳男手機，但被害人陳男指證歷歷，強調是李伸手到口袋要拿手機，因他用力按住口袋，手機才沒被搶走。警詢後今天依搶奪未遂罪嫌將李男移送士林地檢署偵辦。

社后派出所副所長管昱傑呼籲，疫情嚴峻時期，警方除協助各項防疫工作外，治安工作重點仍不疏忽懈怠，針對搶奪等暴力犯罪絕對嚴加究辦，不容任何犯罪者心存僥倖，維護汐止區民眾的生命財產安全。

21歲李姓男子疑見國中男學生年幼可欺，企圖搶手機不成，逃跑躲到社區地下停車場遭逮。記者王長鼎／翻攝
21歲李姓男子疑見國中男學生年幼可欺，企圖搶手機不成，逃跑躲到社區地下停車場遭逮。記者王長鼎／翻攝
21歲李姓男子疑見國中男學生年幼可欺，企圖搶手機不成，逃跑躲到社區地下停車場遭逮。記者王長鼎／翻攝
21歲李姓男子疑見國中男學生年幼可欺，企圖搶手機不成，逃跑躲到社區地下停車場遭逮。記者王長鼎／翻攝

汐止 保全

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