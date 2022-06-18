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疫情失業 男不忍2子餓肚子超商偷食物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員周麗津表示，日前南區王姓男子因疫情失業，因家中冰箱已空，妻小沒東西吃，跑到超商偷400元的食物，當場被店員抓到報警，員警見他「飢寒起盜心」相當不捨，自掏腰包購買物資送他，男子當場哭得傷心，服務處連日來收到很多民眾表達想要幫助王男，人間處處有溫暖，但也要市府重視疫情影響基層老百姓生計問題。

周麗津也向關心的民眾說明王男的近況，王男表示已找到工作，希望大家可以去幫助更多需要幫助的人；社會局長陳榮衼也說，向警方詢問王男資料後也聯絡上，希望提供物資協助，但王男說已找到工作，婉拒幫助。

市長黃偉哲說，受到疫情影響，社會上有很「王先生們」，社會安全網要張開，也希望民眾發現社會角落的弱勢能夠主動通報，除了政府的社會安全網提供協助，民間資源也可以幫助他。

台南市議員周麗津表示，收到很多民眾要幫助王先生。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周麗津表示，收到很多民眾要幫助王先生。記者吳淑玲／攝影

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