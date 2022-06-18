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車門一開衝撞員警 殺人未遂嫌犯新北地院前脫逃

員警大馬路騎電動代步車引人側目 原因竟是這個

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

制服員警在大馬路騎電動代步車難得一見、引來許多路人側目；台南警方表示，是有老人迷途，員警擔心大太陽下騎代步車不安全，才暫時「代駕」。

台南永康分局永信派出所警員李榮進、黃愷喬，昨天下午巡邏時獲報鬧區中山南路有老翁疑似迷途、騎著電動代步車在馬路上徘徊，到場詢問得知老人姓楊已94歲，所幸附近熱心民眾發現報案。

警方表示，老翁頂著高溫太陽獨自騎著電動輔助代步車外出，到離家2公里外地方尋找鎖店，回程時忘記回家的路。處理員警擔心讓老翁再騎電動輔助代步車，恐又發生危險，才想到一人駕巡邏車載送老翁、另一人代駕先騎返派出所。員警代駕途中，不時有路旁住戶與路人好奇觀看、路過車輛也紛紛減速。

警方表示，因老翁記得自己姓名，警方調閱警政系統資料，順利聯絡上家屬，家屬到派出所接回時，感謝警方的熱心積極服務態度。

永康分局表示，為預防老人走失，民眾可向警察機關申請自願指紋捺印，在衣服繡上名字、聯絡電話、住址等資料，或製作標示姓名、地址、聯絡電話、緊急聯絡人的名牌、手鍊懸掛佩掛，以利聯繫家屬，更應避免老人獨自出門發生危險。

員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
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員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝
員警大馬路騎電動代步車引人側目，原來是幫忙迷途老人。記者周宗禎／翻攝

台南 警察

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