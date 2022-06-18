竹市消防員返回輪胎行火場 暖送消防車玩具、吊飾悼念

新竹市正義輪胎行縱火8死悲劇，4名稚齡孩童來不及逃離火場，跟著家人葬生火窟，令人鼻酸。當晚第一時間出勤的中山消防分隊成員回憶搶救過程，「耗盡所有能力與體力」，無奈盼不回奇蹟。今天重返現場送上消防車、消防員吊飾悼念逝世者，希望孩子們「跟著天使往更美好、善良的地方，快樂玩耍去吧！」

15日晚上10點多，新竹市消防局獲報輪胎行發生大火，第一時間出動轄區中山分隊、2個大隊及7個支援分隊共165位警義消同仁連夜搶救、撲滅火勢，雖然火勢在40分鐘內撲滅，但因大火濃煙來得又急又快，屋內8人根本來不及逃離火場，全都命喪火窟。

中山消防分隊在臉書發文，回憶15日當晚是個悲傷的夜晚，表示消防員們真的用盡全力了，耗盡了所有能力與體力，從射水、滅火、入室、搜索、壓制到挖掘，冒著H鋼軟化、2樓樓板傢俱與從頭頂侵倒掉落的風險，只盼有奇蹟的一瞬間，無奈事與願違。

消防隊員今天也重回事發現場紀錄相關影像，看著鐵皮圍籬外擺滿成排的鮮花，忍不住鼻酸，「烈火焚燒後焦臭味也早已不再，取而代之的悼念花束撲鼻而來的花香」，也透露看到花束的當下，內心如被狠狠重擊兩拳，「一股悲傷莫名湧出心底，鼻頭也耐不住一陣酸感，原來我們不是置身事外而是身在其中，今天看見了溫柔的力量。」