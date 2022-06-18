快訊

民進黨徵召林智堅選桃園 賴香伶質疑黑箱：讓台灣人覺得丟臉

陷黑心快篩風暴 食藥署：問EUA就只能回答「這五字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘆洲環堤道死亡車禍影像曝光 掀「重機上國道」筆戰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

發生在周二（14日）新北市蘆洲抽水站前環堤道，一輛紅牌重機過彎衝出中央分隔，跨越雙黃線逆向衝撞，對向直行機車，導致紅牌重機騎士送醫後傷重不治。今天有網友將撞擊時行車紀錄器畫面，上傳臉書《●【爆料公社二社】●》卻意外掀起大型重機上國道的論戰。

據了解，新北市蘆洲抽水站前環堤道，今年3月1日才發生1死1傷的重大車禍。孰料，周二（14日）中午，潘姓男子（41歲）騎乘一輛紅牌重機，騎經抽水站前方近90度右轉大彎道時，疑因車速過快失控，整輛車跨越雙黃線，逆向迎面撞撞對向一輛，由鄭男（22歲）所騎乘的機車，導致肇事雙方連人帶車噴飛1死1重傷。

今天凌晨，有網友截錄行車紀錄器，將兩車撞擊過程上傳臉書《●【爆料公社二社】●》，引發不少網友留言怒疑「紅牌重機騎士騎太快」，還有網友質問大型重機騎士「還要開放上高速公路？」「上國道大概殘肢到處飛吧！」等話。

留言一出，意外掀起大型重機上國道筆戰，有網友持相反意見說，「四輪嘴臉開始忽視」「重機久久死一次當然高潮」「跟車種無關是人的問題」「無限期支持重機上國道」等話，正反兩方煙硝味濃。

網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友留言。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友行車紀錄器拍下撞擊瞬間。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友行車紀錄器拍下撞擊瞬間。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友行車紀錄器拍下撞擊瞬間。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》
網友行車紀錄器拍下撞擊瞬間。圖／臉書《●【爆料公社二社】●》

重機 高速公路

延伸閱讀

影／3人蘆洲摩鐵開毒趴遇警臨檢 這下慘啦

蘆洲環堤大道死亡車禍頻傳 警局：研議加裝測速照相機

影／蘆洲環堤道嚴重車禍 大型重機與機車對撞釀1死1重傷

中市1到3月死亡車禍 六都第二高

相關新聞

泰山男子駕車恍神 車撞護欄橫擋路中

新北市泰山區一名吳姓男子（31歲），今天下午2時24分，駕駛一輛白色汽車，行經中港南路內側往新五路方向，疑因精神不濟一時...

影／蘆洲環堤道死亡車禍影像曝光 掀「重機上國道」筆戰

發生在周二（14日）新北市蘆洲抽水站前環堤道，一輛紅牌重機過彎衝出中央分隔，跨越雙黃線逆向衝撞，對向直行機車，導致紅牌重...

影／三重民宅2樓火煙竄燒天際 警消急疏散9人灌救

今天傍晚5時許，新北市三重區三和路四段396巷一棟民宅2樓，突然冒出大量濃煙，火舌旋即向外竄燒直上天際。新北市消防局獲報...

高雄男無照騎車闖紅燈 警一查他酒駕還是通緝犯

高雄市一名趙姓男子夜間騎車行經三民區一處路口，邊騎邊抽菸還闖紅燈，巡邏警網撞見攔查，聞到他渾身散發酒氣還語意不清，結果酒...

人多、車多、違規也多 桃園申訴案連阿貓阿狗都搬出來

桃園近年人口持續成長，汽機車不斷增加，也衍生許多交通違規亂象。然而，隨個人主觀意識抬頭，違規申訴也逐年成長，交通裁決處雖...

影／三峽河7人釣魚 1男失足救起無生命徵象

新北市一行7人，今天下午相約至三峽區添福路58號之3旁三峽河釣魚。不料，下午4時35分左右，同行1名20歲男子突然失足落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。