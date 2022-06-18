影／蘆洲環堤道死亡車禍影像曝光 掀「重機上國道」筆戰

發生在周二（14日）新北市蘆洲抽水站前環堤道，一輛紅牌重機過彎衝出中央分隔，跨越雙黃線逆向衝撞，對向直行機車，導致紅牌重機騎士送醫後傷重不治。今天有網友將撞擊時行車紀錄器畫面，上傳臉書《●【爆料公社二社】●》卻意外掀起大型重機上國道的論戰。

據了解，新北市蘆洲抽水站前環堤道，今年3月1日才發生1死1傷的重大車禍。孰料，周二（14日）中午，潘姓男子（41歲）騎乘一輛紅牌重機，騎經抽水站前方近90度右轉大彎道時，疑因車速過快失控，整輛車跨越雙黃線，逆向迎面撞撞對向一輛，由鄭男（22歲）所騎乘的機車，導致肇事雙方連人帶車噴飛1死1重傷。

今天凌晨，有網友截錄行車紀錄器，將兩車撞擊過程上傳臉書《●【爆料公社二社】●》，引發不少網友留言怒疑「紅牌重機騎士騎太快」，還有網友質問大型重機騎士「還要開放上高速公路？」「上國道大概殘肢到處飛吧！」等話。