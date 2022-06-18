驚險！ 就差1公分 婦人手指險遭絞肉機絞爛

桃園市八德區大湳市場一名婦人今天在豬肉攤處理肉品時，右手手指不慎捲入絞肉機內，雖立馬按下斷電開關保住手指，但因為卡得太深，動彈不得，最後是大湳消防分隊出動破壞器材，才助攤商脫困。

警消抵達現場後，一邊安撫攤商情緒，一面嘗試拆解絞肉機，但絞肉機裝置複雜，金屬材質又不易破壞，最後是用圓盤切割器一小片、一小片地切割，才助婦人手指脫困。

救難人員指出，該名婦人脫困後，右手中指有2公分撕裂傷，所幸其當機立斷按下開關，若再遲幾秒或再深入1、2公分，後果恐不堪設想。她經醫院救治後，也無其他大礙，事故有驚無險。