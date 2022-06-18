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驚險！ 就差1公分 婦人手指險遭絞肉機絞爛

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區大湳市場一名婦人今天在豬肉攤處理肉品時，右手手指不慎捲入絞肉機內，雖立馬按下斷電開關保住手指，但因為卡得太深，動彈不得，最後是大湳消防分隊出動破壞器材，才助攤商脫困。

警消抵達現場後，一邊安撫攤商情緒，一面嘗試拆解絞肉機，但絞肉機裝置複雜，金屬材質又不易破壞，最後是用圓盤切割器一小片、一小片地切割，才助婦人手指脫困。

救難人員指出，該名婦人脫困後，右手中指有2公分撕裂傷，所幸其當機立斷按下開關，若再遲幾秒或再深入1、2公分，後果恐不堪設想。她經醫院救治後，也無其他大礙，事故有驚無險。

大湳消防分隊表示，操作攪拌機或絞肉機容易發生捲夾意外，若要防止意外發生，操作時，手與進肉口應保持15公分以上距離，如遇食材阻礙，應使用壓料棒等輔助器具送料，切勿只用手推進料。此外，作業時避免穿著寬鬆衣褲，身上也應避免穿戴圍巾、識別證等物品，以免意外發生。

婦人右手不慎被絞肉機捲入，脫困時，中指被刀片劃破2公分，已是萬幸，若未當機立斷按下斷電開關，再延遲幾秒或再深入1、2公分，後果不堪設想。記者陳俊智／翻攝
婦人右手不慎被絞肉機捲入，脫困時，中指被刀片劃破2公分，已是萬幸，若未當機立斷按下斷電開關，再延遲幾秒或再深入1、2公分，後果不堪設想。記者陳俊智／翻攝

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