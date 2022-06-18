人多、車多、違規也多 桃園申訴案連阿貓阿狗都搬出來

桃園近年人口持續成長，汽機車不斷增加，也衍生許多交通違規亂象。然而，隨個人主觀意識抬頭，違規申訴也逐年成長，交通裁決處雖有10名以上專人審查，每人每天負責30件以上案子，仍難消化所有申訴。

交通部公路總局資料顯示，桃園汽車總數2018年為78萬餘輛，去年成長超過82萬輛，機車也從118萬一路成長到將近130萬輛；桃園市交通事件裁決處統計，全市2018年違規申訴案件為2萬3388件，前年增加到3萬5455件，去年因新冠肺炎影響，三級警戒使民眾減少出門，案件量雖無明顯成長，但也和前年差不多。

桃園市交通裁決處表示，絕大多數的申訴案件都是超速、違停或未依標誌標線行駛，但每個案件的複雜程度不同，所需花費心力也不同。有時可能會為了確認違規態樣必須反覆觀看好幾次影片，拿放大鏡檢視細節，有時也必須一直看法條，確認適用哪一條法規裁罰及罰多少錢。

交裁處有10名以上專人處理申訴案件，看似人員充足，但事實上，專人還得準備民眾提行政訴訟時的答辯狀，以及服務現場申訴或申請調查證據的民眾，現場申訴偶而也會有不理性的民眾，為了安撫對方情緒，經常忙到心力交瘁。

審查人員私下表示，會申訴的民眾多半不認為自己違規，也有人明知自己違規，但認為違規態樣不嚴重，不應該受罰。申訴常見理由不外乎「趕時間」、「沒注意」或「不知道這樣算違規」，也有人裝病或稱家中有急事，甚至有申訴者主張貓狗也是家人為由，以救貓、救狗為由替自己超速辯駁。

審查人員也說，為了撤銷罰單，有些酒駕者駕照被吊扣或吊銷者就打悲情牌，常見「沒有駕照就沒辦法工作」理由，甚至翻出家庭照，苦求網開一面。雖然心裡難免會同情民眾，但違規屬實，還是只能按照程序，依法行政。

交裁處每年經手申訴案件數以萬計，也並非全部沒機會平反，事實上，每年約有18%案件會改裁，等於有申訴就有機會；交裁處長張丞邦表示，民眾申訴若能提供對自己有利的證據，過關的機會就越大。

桃園曾有一名男子依照道路施工現場的義交指揮，在禁止左轉的路口左轉，結果被員警攔下開單，罰款600元，但幸好車上有裝行車紀錄器，拍下義交指引方向過程，申訴之後才得以平反；另外，一名女子曾因機車被人移出停車格挨罰，事後養成停好車就拍照的習慣，不久果真派上用場，透過申訴替自己省了罰單錢跟拖吊費。

另外，申訴若能提出清楚說明理由，過關的機會也很大。桃園一名男子收到高速公路違規行駛路肩的罰單，但他主張當時狀況是準備駛入高速公路，匝道口道路縮減，造成一半車身在路肩、一半車身在匝道情形，看似準備行駛路肩，實則準備駛進高路公路。他向交裁處說明之後，也成功替自己省下4000元罰單。