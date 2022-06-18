綠島女遊客溺水 插管急救未脫離險境
李姓女遊客今天下午在綠島海邊戲水不慎溺水，空勤總隊黑鷹直升機緊急後送台東馬偕醫院急救，失去意識插管搶救，目前送加護病房。
空勤總隊駐守在台東豐年機場的第3大隊第3隊下午發布新聞稿，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，患者64歲李姓婦女因溺水，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。
台東縣政府衛生局綠島衛生所表示，李女因戲水不慎溺水，情況危急因此申請空勤直升機後送台東搶救。台東馬偕醫院表示，李女插管急救，截至下午4時尚未恢復意識，目前在加護病房。
根據海巡署東部分署統計，今天約有1159名遊客湧入綠島。當地旅遊業者表示，因綠島今天高溫都在攝氏33度以上，許多遊客都往海邊戲水或是潛水。
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