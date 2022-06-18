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新北瑞芳劍龍稜登山客中暑 11人花3小時協助送至登山口

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市消防局今天中午12時接獲報案，劍龍稜有一名男性登山客中暑，需要就醫。第六大路出動10車11人前往救援，下午1點14分接觸到受困者，下午3時協助送至登山口，受困者表示不需要送醫，稍做休息後會自行離開。

第六大隊今天中午12時02分接獲通報，新北市瑞芳區劍龍稜有一名男子受困，從南子吝上山，有中暑情況，無受傷，意識清醒。

據報案人描述，他們是一行4人走劍龍稜，從南子吝上山，欲往勸濟堂下，已走2小時，同行30多歲男子中暑，需要就醫。

救援人員在下午1時14分接觸受困者，下午3時協助送至登山口，受困者表示不需要送醫，稍做休息後會自行離開。消防局共出動金山中隊、瑞芳、九份分隊，10車11人前往。

新北市政府消防局第六救災救護大隊呼籲：提醒每一位登山者，都該認真的做好自己身體、心理、體能、裝備、資訊、糧食、安全、環保的準備，才能進入山區活動。評估自己的身體狀況，再選擇適合的山域類型

新北瑞芳劍龍稜登山客中暑，11人花3小時協助送至登山口。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳劍龍稜登山客中暑，11人花3小時協助送至登山口。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳劍龍稜登山客中暑，11人花3小時協助送至登山口。記者游明煌／翻攝
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中暑 瑞芳

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