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大雅中清路車道驚見百米長油漬 1機車騎士滑倒受傷送醫

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中中清路大雅段往沙鹿方向的外線車道今天下午2時許出現大片油漬，造成1名機車騎士滑倒自摔，無大礙，四肢擦挫傷送醫治療。有人行經中清、科雅路時口拍下路況，於大雅地方社團發文，提醒機車騎士注意。大雅警方表示，已派員於現場交管，詳細事發過程待調查釐清，亦通知清潔隊到場協助處理。

據了解，現場油漬疑似由輛貨車，車斗上載運的機具所漏，深色油漬幾經車輛輾壓，痕跡明顯，遺漏長度約200公尺，面寬約一車道多；該貨車司機也在民眾提醒下發現此情況，車停路邊，了解狀況。

大雅警方表示，此事件有1名機車騎士自摔，造成四肢擦挫傷，意識清楚無大礙，已送醫治療；目前已派請警員到場交通管制，亦通知清潔隊到場協助處理，詳細事故原因，仍待調查釐清。

台中中清路大雅段往沙鹿方向，外線車道下午2時許竟出現大片油漬，警方已於現場執行交管，請民眾留意。圖／翻攝自「台中大雅生活分享團」
台中中清路大雅段往沙鹿方向，外線車道下午2時許竟出現大片油漬，警方已於現場執行交管，請民眾留意。圖／翻攝自「台中大雅生活分享團」

機車騎士 車道

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