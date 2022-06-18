嘉縣婦人騎機車背1個載2幼兒 巷口出來撞上騎車老翁

一位30歲蔡姓婦人今天下午多騎機車載3幼兒，行經嘉義縣新港鄉嘉民路，由巷子出來，與78歲騎機車的李姓老翁發生碰撞，救護人員到場將受傷的婦人、7歲幼童及老翁送醫，初步檢視幼童疑骨折傷勢較重，車禍原因警方調查中。

新港鄉議員林秀琴獲報第一時間到場，在烈日下，協助消防人員救護，陪同傷者送到嘉基救治。林秀琴說，騎機車的媽媽背一個小孩，又載2名小孩，相當辛苦，3名小孩裡有1人受傷。

警方說，下午1點零3分，新港鄉嘉民路257號附近，發生機車車禍，消防局立即派遣嘉太、新港及溪口分隊前往，抵達現場有2輛機車車禍，分別造成1名78歲老翁，意識清楚身體多處擦傷，送大林慈濟救治。