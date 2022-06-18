影／河海遊玩不慎落水該怎自救 新北消防告訴你

新北市今天發生兩起民眾落水意外，消防員到場協助救起，但兩名傷者傷勢嚴重，送醫後仍與死神拔河。到底民眾如何選擇安全的戲水地點，若不慎落水後，民眾又要如何自救，讓新北市消防局來告訴你。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，台灣已開始進入夏季，炙熱氣溫民眾會到海邊、溪邊戲水降暑，提醒民眾，應選擇設有救生人員值勤的水域戲水，並聽從救生人員指導，切勿超過警戒線才安全。同時，應避免到不明地形、溪流、河圳、湖泊等地方游泳，也不可以在設有「禁止游泳」、「水深危險」等標示區域內戲水，以免發生無法補救的憾事。

三大隊指出，若民眾不慎被溪水沖走，沒有旁人可協助搭救，除自己要冷靜面對外，首要先將身體應仰保持腳在前頭在後，以免被地形地物撞傷。另外，落水民眾若看到前方水面有高浪，這表示水底有巨石，應設法游離避開。若遇轉彎處，則應游向內灣緩流處，即可順勢上岸。

三大說，若是民眾發現同伴落水，在岸民眾切記不要貿然下水救援，最好丟綁繩索救生圈；或長竿之類的東西，也可就地取材，樹木、樹藤、枝幹、木塊、礦泉瓶都可利用協助救人。