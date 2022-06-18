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南勢溪兩側都峭壁 救難員伴釣客遺體再漂2公里才上岸

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市烏來區南勢溪畔今天發生釣客呂姓男子落水意外，消防搜救人員於今天中午12時發現落水的呂男，原預訂送往新店耕莘醫院，但受限發現地點南勢溪兩側都是峭壁，無法將人搬運上岸，搜救人員只好帶著呂男遺體，隨水往下游再漂2公里才順利上岸，後續由警方調查事發原因及報請檢察官相驗。

新北市消防局今天上7時45分獲報，烏來區北107線11.5公里，鄰近南勢溪溪谷，發生疑似釣客橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，警方及消防人員調派人員前往搜救，由於現場水勢十分湍急，搜救人員不僅著裝下水，也派員在南勢溪兩側岸邊沿路搜尋，消防局出動空拍機從空中協助搜尋。

今天中午12時2分，在距離南勢溪11.5公里事發地點下游10公里處，尋獲遭溪沖走約1500公尺的釣客呂男，已無生命跡象。但受限發現地點南勢溪兩側都是峭壁，無法將人搬運上岸，搜救人員只好帶著呂男遺體，隨水往下游再漂2 公里，於今天下午1時許才順利將人帶上岸，後續由警方報請檢察官相驗。

新北市烏來區南勢溪畔今天上午發生釣客呂姓男子落水意外，警消搜救人員於中午12時尋獲呂男，礙於發現地點南勢溪沿岸都是峭壁， 搜救人員只好帶著呂男大體，隨水往下游再漂2公里才順利上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區南勢溪畔今天上午發生釣客呂姓男子落水意外，警消搜救人員於中午12時尋獲呂男，礙於發現地點南勢溪沿岸都是峭壁， 搜救人員只好帶著呂男大體，隨水往下游再漂2公里才順利上岸。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區南勢溪畔今天上午發生釣客呂姓男子落水意外，消防局並出動空拍機從空中協助搜尋，警消搜救人員於中午12時尋獲呂男。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區南勢溪畔今天上午發生釣客呂姓男子落水意外，消防局並出動空拍機從空中協助搜尋，警消搜救人員於中午12時尋獲呂男。記者王長鼎／翻攝

烏來 檢察官

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