南勢溪兩側都峭壁 救難員伴釣客遺體再漂2公里才上岸
新北市烏來區南勢溪畔今天發生釣客呂姓男子落水意外，消防搜救人員於今天中午12時發現落水的呂男，原預訂送往新店耕莘醫院，但受限發現地點南勢溪兩側都是峭壁，無法將人搬運上岸，搜救人員只好帶著呂男遺體，隨水往下游再漂2公里才順利上岸，後續由警方調查事發原因及報請檢察官相驗。
新北市消防局今天上7時45分獲報，烏來區北107線11.5公里，鄰近南勢溪溪谷，發生疑似釣客橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，警方及消防人員調派人員前往搜救，由於現場水勢十分湍急，搜救人員不僅著裝下水，也派員在南勢溪兩側岸邊沿路搜尋，消防局出動空拍機從空中協助搜尋。
今天中午12時2分，在距離南勢溪11.5公里事發地點下游10公里處，尋獲遭溪沖走約1500公尺的釣客呂男，已無生命跡象。但受限發現地點南勢溪兩側都是峭壁，無法將人搬運上岸，搜救人員只好帶著呂男遺體，隨水往下游再漂2 公里，於今天下午1時許才順利將人帶上岸，後續由警方報請檢察官相驗。
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