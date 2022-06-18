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林園警收編浪犬靠萌樣融化人 還曾幫逮酒駕騎士

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林園警分局林園派出所，前年有隻流浪犬經常出沒，因毛色為黑底胸前有白斑酷似台灣黑熊，加上個性穩定又聽話獲不少人喜愛，被員警收養並將牠取名為「嘿咪」；過去牠還曾對未戴安全帽的騎士吠叫，引起員警注意順利逮捕酒駕犯，一展牠的看家本領。

這隻浪犬一年多前，經常在林園派出所出沒，一待就是一個晚上，不吵也不鬧，不會隨意便溺，也不會追逐來往機車，因個性穩定又聽話，成為勤員警的話題，後經派出所討論，同意收養，更將牠取名為「嘿咪」。

收養嘿咪後，不分日夜在派出所駐衛，不僅認得身穿制服的警察，有人犯被逮捕進入分局，也會特別監視對方的一舉一動，猶如有協助戒護人犯的特殊能力，平時還會主動在周邊巡視，牠的萌樣也融化不少報案、洽公民眾。

去年有民眾騎摩托車未戴安全帽進入分局，嘿咪見狀便上前警示吠叫，後來員警上前詢問，才發現騎士散發濃厚酒味，呼氣酒測值更超標，當場逮捕移送，此事也成為牠首次協助抓酒駕的英勇事蹟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園警分局林園派出所收編浪犬「嘿咪」，牠還不分日夜在派出所駐衛。記者陳弘逸／翻攝

收養 酒駕 台灣黑熊

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