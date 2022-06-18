改裝車噪音擾民 台南警多點、多時路檢 一夜舉發48件
台南市警二分局近期獲報金華路夜間時改裝車噪音影響安寧，昨天深夜在金華路等路段，採多點、多時段機動路檢，共舉發車輛改裝製造噪音等48件違規，其中，酒後駕車涉公共危險4件、毒品通緝犯2名。警方表示，執法工作將持續進行，確保市民生活環境安寧及行車安全。
市警二分局指出，經盤點轄區近期有接獲檢舉噪音車輛違規路段，昨晚10時起至今晨6時的重點時段，每時段規畫3-6組警力，採多點、多時盤檢，在金華路、中華西路、民生路、府前路等路段機動路檢，且每小時變更路檢地點，強力取締改裝車外，同步路口安全大執法。
警方指出，執勤重點在車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規，共舉發48件違規。
據統計，一晚共計攔下11輛明顯有改裝製造噪音車輛，經蒐證後通報環保局召回檢驗。此外，警方查獲酒後駕車涉嫌公共危險4件、查獲毒品通緝犯2名。
同時，博愛派出所在民生路二段發現有外籍移工騎乘改裝微型電動二輪車，外觀明顯改裝且車行速度極快，經攔查發現該車檢驗標章廠牌、型號不符，當場依法沒入，後續追查車輛的來源。
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