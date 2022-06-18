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護專女學生走入淡水河 警消協助救起送醫命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名葉姓護專女學生今天凌晨從淡水河岸走入河道內，隨即淹沒消失。警消獲報派員趕抵，經下船艇搜救15分鐘，於海關碼頭下游約200公尺處，把人拉救上岸，經檢視葉女沒有生命徵象，緊急施以CPR送醫急救，仍未脫離險境，目前警方已聯繫葉女家人釐清原因。

據了解，葉姓女子（21歲）現就讀新北市某護理專科學校，今天凌晨2時許，她先將手機淡水區中正路261號淡水老街海關碼頭一處河岸邊，隨後朝著淡水河走去，目擊者看見大聲呼喊，不久葉女就淹沒在河道內。

新北市消防局獲報派員迅速趕抵，立即下船艇於淡水河道來回搜救，15分鐘後於海關碼頭下游約200公尺處，將葉女拉救上岸。經檢視葉女沒有呼吸心跳，緊急施以CPR送醫急救，今天凌晨3時許恢復自主心跳，但未脫離險境留院觀察。

事後，淡水警方在岸邊找到葉女手機，聯繫校方與葉女家人趕到醫院協助，至於葉女何因獨自從岸邊走向淡水河道內，仍待警方調查釐清。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝呼籲，近年來常有民眾在淡水河邊散步遊玩，時因不慎落水導致意外發生。提醒民眾若不慎落水，無法游至岸邊自救，應將雙手打開腳放鬆微微張開，讓身體呈現大字，並以河為床用自然漂浮水面方式，等待消防員趕抵救起。

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護校女專科生，落入淡水河道內，警消趕抵下船艇把人救起，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝
護校女專科生，落入淡水河道內，警消趕抵下船艇把人救起，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝
護校女專科生，落入淡水河道內，警消趕抵下船艇把人救起，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝
護校女專科生，落入淡水河道內，警消趕抵下船艇把人救起，緊急送醫急救未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝

淡水河 碼頭

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