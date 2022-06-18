盜圖猖獗 手持快篩卻遭移花接木賣茶葉 邱素貞警局提告

民進黨台中市議員邱素貞昨接獲民眾提醒，她手持快篩試劑盒裝照片，遭盜用在賣「三降茶」，廣告還打著「服用當天降血糖」等醫療療效，為避免引起意外，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案，並針對個資部分提出告訴。涉嫌盜用圖像的廠商，今早已將貼文下架，暫無回應。

中央日前宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，民進黨台中市議員邱素貞今年5月31日為「中低收入老人」請命，並在臉書發布相關新聞連結。

邱素貞的臉書上，原新聞照片中，邱左手持快篩試劑盒裝，卻遭P圖為「三降茶」，附有「台灣本土三降茶，服用當天降血糖，餐後恢復6.0」等文字，經民眾向邱素貞反映後，邱素貞嚇一大跳。

今天上午，邱素貞立即到第三警分局正義派出所報案，並在臉書提醒大家，因照片遭盜用，賣「三降茶」的人，不是邱素貞，請大家認清楚，不要受騙。

至於為何被不肖之徒看上，邱素貞表示，她已經當阿嬤了，這個年紀的人，大都有血糖問題，她又是民意代表，屬於公眾人物，如由她來代言，可能較具說服力。