快訊

鐵道局7日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

中重症+402例 6歲男童打1劑BNT隔日確診變重症

病例數較昨降2.8%！本土+5萬3643、境外+64 增181人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜圖猖獗 手持快篩卻遭移花接木賣茶葉 邱素貞警局提告

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

民進黨台中市議員邱素貞昨接獲民眾提醒，她手持快篩試劑盒裝照片，遭盜用在賣「三降茶」，廣告還打著「服用當天降血糖」等醫療療效，為避免引起意外，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案，並針對個資部分提出告訴。涉嫌盜用圖像的廠商，今早已將貼文下架，暫無回應。

中央日前宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，民進黨台中市議員邱素貞今年5月31日為「中低收入老人」請命，並在臉書發布相關新聞連結。

邱素貞的臉書上，原新聞照片中，邱左手持快篩試劑盒裝，卻遭P圖為「三降茶」，附有「台灣本土三降茶，服用當天降血糖，餐後恢復6.0」等文字，經民眾向邱素貞反映後，邱素貞嚇一大跳。

今天上午，邱素貞立即到第三警分局正義派出所報案，並在臉書提醒大家，因照片遭盜用，賣「三降茶」的人，不是邱素貞，請大家認清楚，不要受騙。

至於為何被不肖之徒看上，邱素貞表示，她已經當阿嬤了，這個年紀的人，大都有血糖問題，她又是民意代表，屬於公眾人物，如由她來代言，可能較具說服力。

邱素貞說，昨晚接獲原為快篩請命照遭盜，P圖外盒「賣三降茶」，非常不應該，她感到非常氣憤，目前雖未接獲受害者，但廣告涉及療效，恐涉法，希望有關單位儘速查辦。

民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／翻攝自台中市議員邱素貞臉書
民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／翻攝自台中市議員邱素貞臉書
民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／台中市議員邱素貞提供
民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／台中市議員邱素貞提供
民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／翻攝自台中市議員邱素貞臉書
民進黨台中市議員邱素貞手持快篩試劑盒裝照片，遭不肖廠商盜用賣「三降茶」，廣告還打著醫療療效，邱素貞今早赴第三警分局正義派出所報案。圖／翻攝自台中市議員邱素貞臉書

邱素貞 快篩試劑

延伸閱讀

快篩EUA產地衛福部、邵博士說法矛盾 林奕華籲拿出證明

黑心快篩產地、條碼皆錯入關「一件沒查」 藍批包庇

中市議員邱素貞遭盜圖 快篩劑改圖賣降血糖茶

送確診者關懷包要簽收里長心驚 中市府：不強制

相關新聞

影／沖走1500公尺 烏來落水釣客中午尋獲 已無生命跡象

新北市消防局今天上7時45分獲報，烏來區北107線11.5公里，鄰近南勢溪溪谷，發生疑似釣客橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，...

真有路不拾遺！他提袋遺失一周後已放棄 未想還在路邊

嘉義市湯姓男子掉落1個手提袋，內有現金及證件，向警方報案協尋，經過1周後湯男已經放棄，日前警方在路旁盆栽發現1個灰色提袋...

盜圖猖獗 手持快篩卻遭移花接木賣茶葉 邱素貞警局提告

民進黨台中市議員邱素貞昨接獲民眾提醒，她手持快篩試劑盒裝照片，遭盜用在賣「三降茶」，廣告還打著「服用當天降血糖」等醫療療...

南勢溪兩側都峭壁 救難員伴釣客遺體再漂2公里才上岸

新北市烏來區南勢溪畔今天發生釣客呂姓男子落水意外，消防搜救人員於今天中午12時發現落水的呂男，原預訂送往新店耕莘醫院，但...

影／河海遊玩不慎落水該怎自救 新北消防告訴你

新北市今天發生兩起民眾落水意外，消防員到場協助救起，但兩名傷者傷勢嚴重，送醫後仍與死神拔河。到底民眾如何選擇安全的戲水地...

林園警收編浪犬靠萌樣融化人 還曾幫逮酒駕騎士

高雄林園警分局林園派出所，前年有隻流浪犬經常出沒，因毛色為黑底胸前有白斑酷似台灣黑熊，加上個性穩定又聽話獲不少人喜愛，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。