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影／沖走1500公尺 烏來落水釣客中午尋獲 已無生命跡象

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天上7時45分獲報，烏來區北107線11.5公里，鄰近南勢溪溪谷，發生疑似釣客橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，警方及消防人員調派人員前往搜救，今天中午尋獲遭溪沖走約1500公尺的呂姓釣客，但已無生命跡象，送往新店耕莘醫院搶救中。

新店警方表示，有民眾在烏來區信福路南勢溪畔看到有釣客疑似被溪水沖走，報報案請求協助搜救，據了解，當時為一行3人前往溪谷釣魚，同行一名往在台北市的63歲的呂姓男子，在跨越南勢溪流至對岸時，不慎被湍急的溪水沖走。

新北市消防局已派遣1大隊1中隊3分隊人員10多人及船艇趕往現場救援，另派遣空拍機到場協助搜尋。今天中午12時2分，在事發地點下游約1500公尺處，發現落水的呂姓男子，但救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救中。

遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
遭溪沖走1500公尺，烏來落水的呂姓釣客為消防搜救人員於今天中午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝

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