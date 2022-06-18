影／汐止警聯手銀行超商阻詐4 起 為民守住380萬辛苦錢

新北市汐止警方近日聯手銀行及超商合力阻止4起詐騙案件，都是詐欺集團利用網際網路、電話不易查證之特性，以愛情或投資等話術誆騙，為遭詐民眾守住380萬元辛苦錢，副分局長余祥雲與偵查隊長廖國安感謝行員及超商店員的機警協助，成功遏止民眾損失。

汐止警方今年6月6日接獲超商店員通報一名女子購買大量點數卡，可能遭到詐欺，警方到場了解發現又是網路交友購買點數當作保證金的詐騙手法，經向女子說明是詐騙才放棄購買點數、隔天7日元大銀行行員又通報，吳姓男子欲匯款200萬投資公司，經員警到場攔阻向吳男說明狀況，惟男子明顯不耐煩，並堅持要將該筆款項匯款出去，認為警方大驚小怪，經警方當場查證所提供匯款帳號已遭165設立警示帳戶後吳男才驚覺遭詐騙。

再隔1天，6月9日警方又接獲華南銀行汐止分行報案，鄭姓女子在LINE群組加入摩根投資群組，已儲值約150萬元，還欲轉帳140萬元，經警方及行員即時阻止才免於鄭女辛苦賺來的錢被騙。

汐止警方6月14日再接獲中國信託銀行汐止分行報案，張姓男子藉由網路交友認識網友，網友以投資美國期貨為由，要求張男匯款1萬元美金，經.行員通知警方到場後及時攔阻這筆詐騙犯罪。