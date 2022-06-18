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影／草屯鎮烏溪魚群大量暴斃 疑垃圾山、洗砂廢水造成
南投縣草屯鎮烏溪附近水圳，最近大量魚群暴斃，地點就在鳥嘴潭人工湖和草屯垃圾山中間，居民懷疑和洗砂廢水或垃圾山汙水滲出造成。南投縣環保局長李易書說，已經調查取樣，釐清魚群死亡原因，也設法移除草屯垃圾山，改善當地環境品質。
民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，她接獲草屯鎮農民陳情，位在鳥嘴潭人工湖旁水圳最近魚群大量暴斃，附近又是草屯垃圾轉運站，懷疑是垃圾山汙水滲出，導致魚群暴斃。
洪姓居民說，水圳從5月中便陸續有魚群大量死亡，現場有黑色汙水排放散發惡臭，汙水上游就是垃圾山；鳥嘴潭人工湖施工過程大量採砂，懷疑洗砂廢水或垃圾山汙水滲出是魚群死因。
蔡培慧表示，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，促成水利署移除草屯垃圾山清運、移除及後續環境維護經費3億元，但從環保署17次協調會議記錄來看，南投縣政府均無移除進度，明顯怠職。
李易書說，今天派人到場採取水樣和檢體，釐清魚群死亡原因。但魚群大量死亡往往和多種環境因素有關。
草屯垃圾山為避免自燃會大量灑水降溫，但4月起垃圾陸續打包，灑水量大幅減少，仍不排除有汙水滲出可能；鳥嘴潭工程因大量採砂，洗砂廢水也會影響水質，另外，當地水圳水量少加上近日高溫，也可能造成魚群缺氧死亡，魚群死因仍待調查確定。
至於垃圾山移除，水利署、環保署提供經費，縣府設法委託外縣市焚化爐去化，實際執行困難。4月開始已陸續將垃圾封裝打包，同時興建綠能永續中心，盡快完成垃圾山移除。
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