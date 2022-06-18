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拋錨車水箱高溫 男一開蓋被熱水噴滿臉燙傷
汽車故障千萬小心！桃園一名王姓男子為了檢查拋錨車，未注意水箱高溫，一開水箱蓋就被噴出的熱水燙傷雙手和臉，痛到受不了，所幸警察幫忙開道才即時就醫，治療後無大礙。
八德警方指出，事情發生在16日下午6時許，王男被燙傷後原本要改騎機車自行就醫，但因為下班尖峰時段車流眾多，途中燙傷部位劇痛難耐，希望快點就醫，所以後來求助正在疏導交通的交通員警。
員警了解王男狀況後，考量路上車多可能延誤就醫，於是通報勤務指揮中心，隨後跨上警用機車幫忙開道，未料王男想去的皮膚科休息，最後改到聖保祿醫院掛急診，才獲妥善救治。
警方提醒，民眾開車或騎車上路，應檢查車況是否正常，以策行車安全。若遇故障拋錨情事，應由專業人員檢查，避免意外發生。
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