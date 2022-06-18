高雄女通緝又酒駕冒友人名 本尊耳薄沒福相遭警識破

高雄市一名鍾姓女子騎車未戴安全帽也未戴口罩，闖紅燈遭警網攔查，警方聞到鍾女有酒味，酒測超標，鍾女報身分時，警方核對照片中女子耳肉厚有福氣，但鍾女卻耳薄，懷疑她報假名，帶回按指紋，查出她冒友人身分，是逃亡5年的通緝犯。

鳳山警分局成功派出所所長葉清泉、警員徐孟群，16日上午11時許，巡邏經過鳳山區博愛和瑞進路路口，發現鍾姓女子（50歲）未戴安全帽及口罩騎車在路口闖紅燈，於是趨前攔查。

鍾女神情淡定，向警方報了身分資料，在告發單上簽名，警方聞到她身上散發濃濃酒味，當場施以酒測，結果酒測值超過每公升0.27毫克，警方發現小電腦跳出鍾女所報資料上的照片，五官長相和鍾女不太一樣。

鍾女為向警方證明，她是照片中的女子，報出一連串女子同住家人的資料，對答如流，還去電友人聊天；但警方核對照片，發現照片中的女子耳朵往內翻且耳肉厚、看起來有福氣，但鍾女耳朵卻往外翻、肉薄，沒福相，懷疑她報假名。

警方直接將鍾女帶回分局偵查隊，按捺指紋比對後，果真查出她冒用友人身分資料，而且是逃逸5年的毒品通緝犯。

鍾女自知法網難逃，最後才向警方坦承因被通緝，因此將友人背景資料背得滾瓜爛熟，以備不時之需，警詢後依毒品通緝解送歸案，另案依公共危險及偽造文書等罪嫌移送法辦。

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