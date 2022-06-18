影／吃完粥沒付580 新北男借酒鬧嗆老闆引公憤

新北市新莊區復興路一家肉粥店，今天凌晨4時許，一名盛著酒意的來客，不滿遭店老闆收取580元吃粥錢，竟出言嗆鬧店家，一旁友人見狀趕緊上前拉離。整個過程被另桌來客用手機拍下，並上傳臉書社群，引發網友砲轟。對此警方表示，已派人了解，目前店家不願追究。

據了解，今天凌晨4時左右，新北市新莊區復興路一段一家香菇肉粥店，店老闆要向一桌來客，收取580元吃粥錢。不料該桌一名喝得酩酊大醉男子，突然暴氣衝前穢嗆店老闆，同桌友人見狀趕緊上前拉開付錢離開。

整個過程，都被旁桌其他來客用手機拍下，將影片上傳臉書「爆料公社二社」並寫下「新莊復興路一段半夜吃粥吃到一半，奧客喝醉酒拿槍出來嗆聲老闆娘」

貼文一出，引發網友公憤，有網友留言說「借酒假瘋，這種人鏈在家裡，別出來丟人現眼」、「又是這種喝了兩杯狗尿的」、「看見一隻猴子」、「喝酒沒有酒品……喝了又是低等在耍猴」、「酒喝下去就阿哥了，退酒就忘了」、「之後再出來道歉說喝醉很抱歉」。

對此新莊警方表示，經警網巡發現派員到場了解，滋事男子已經離開，詢問店家表示，未見有人持槍滋事，只是客人不滿被收580元吃粥費用而起爭執，目前店家已與對方達成和解，老闆不願意追究提告。

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