只為2000元替詐騙集團取80萬贓款 年輕車手慘遭移送

高雄大社22歲許姓男子日前疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，幫忙收取80萬元詐騙贓款；過程中，還刻意到台南多次轉車，企圖擾亂警方追緝；近日警方鎖定身分後，昨天前往許男住處逮人，並將他依詐欺罪嫌移送。

楠梓60歲王姓女子6月初家住家接獲詐騙集團佯裝檢察官的電話，表示王女涉嫌擄人勒贖，需要提交帳戶現金監管；嚇得王女立刻依照詐騙集團指示前往提領80萬元，並在4日在住家附近面交現金給許男。

事後王女察覺有異向楠梓警分局右昌派出所報案，警方獲報展開調查，發現取款的許男，先從大社住家步行出門，還招計程車往台南市，再轉車往台鐵沙崙站、新市區賣場等處，共轉車達4次之多，企圖製造斷點，擾亂警方查緝。