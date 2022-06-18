快訊

黑心快篩產地、條碼皆錯入關「一件沒查」 藍批包庇

連戰傳住院 連辦：現在狀況非常好 已轉一般病房療養中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只為2000元替詐騙集團取80萬贓款 年輕車手慘遭移送

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大社22歲許姓男子日前疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，幫忙收取80萬元詐騙贓款；過程中，還刻意到台南多次轉車，企圖擾亂警方追緝；近日警方鎖定身分後，昨天前往許男住處逮人，並將他依詐欺罪嫌移送。

楠梓60歲王姓女子6月初家住家接獲詐騙集團佯裝檢察官的電話，表示王女涉嫌擄人勒贖，需要提交帳戶現金監管；嚇得王女立刻依照詐騙集團指示前往提領80萬元，並在4日在住家附近面交現金給許男。

事後王女察覺有異向楠梓警分局右昌派出所報案，警方獲報展開調查，發現取款的許男，先從大社住家步行出門，還招計程車往台南市，再轉車往台鐵沙崙站、新市區賣場等處，共轉車達4次之多，企圖製造斷點，擾亂警方查緝。

警方認為許男涉有重嫌，蒐集相關證據後，在6月17日到許男住處將人拘提；被逮當下，他辯稱，自己誤信社群軟體不明徵才廣告，才會接觸詐騙集團，只是負責收貨，不知是擔任車手，且過程中不斷轉車是受詐騙集團指使。警詢後，許男依詐欺罪嫌移送。

高雄大社22歲許姓男子疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，收取80萬贓款，昨天遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社22歲許姓男子疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，收取80萬贓款，昨天遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社22歲許姓男子疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，收取80萬贓款，昨天遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄大社22歲許姓男子疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，收取80萬贓款，昨天遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 車手 台南

延伸閱讀

黑幫組假投資詐團騙6千餘萬 刑事局逮21人

幫派組詐騙集團誆投資虛擬貨幣 警逮21人送辦

貪警助嫌坑百萬贓款花2萬判8年半不服 告發對方涉圖利

影／多次穿連帽外套遮掩領贓款 基警埋伏逮詐團4車手

相關新聞

真有路不拾遺！他提袋遺失一周後已放棄 未想還在路邊

嘉義市湯姓男子掉落1個手提袋，內有現金及證件，向警方報案協尋，經過1周後湯男已經放棄，日前警方在路旁盆栽發現1個灰色提袋...

「無罩」醉婦爬進爬出台中居酒屋買酒 失控走光嚇壞老闆　

有名醉婦「爬」入店內要買飲品，但沒戴口罩又沒穿內衣，身上只穿鬆身外套令胸部隱約外露走光，老闆嚇得上前了解，一開飲品櫃她突然想拿出梅酒，為免影響客人，老闆請喝果汁要求她離開，呼籲附近店家小心，「不知是否有攻擊性」。網友看影片後非常尷尬，「她裡面是不是沒穿」，又認為店家應報警。

烏來傳一釣客越溪遭溪水沖走 目前下落不明

新北市消防局今天上7時45分獲報，烏來區北107線11.5公里，鄰近南勢溪溪谷，發生疑似釣客橫越溪流時，不慎遭溪水沖走，...

彰化市住警器免費送到家是真假？消防大隊：為衝使用率

彰化市最近有居民反映有穿著像消防員制服的陌生人挨家挨戶發送住警器，但住戶必須填寫個人資料，懷疑到底是真是假。彰化消防局第...

影／吃完粥沒付580 新北男借酒鬧嗆老闆引公憤

新北市新莊區復興路一家肉粥店，今天凌晨4時許，一名盛著酒意的來客，不滿遭店老闆收取580元吃粥錢，竟出言嗆鬧店家，一旁友...

只為2000元替詐騙集團取80萬贓款 年輕車手慘遭移送

高雄大社22歲許姓男子日前疑在社群軟體透過不明徵才廣告，以2000元代價成為詐騙集團車手，幫忙收取80萬元詐騙贓款；過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。