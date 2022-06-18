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彰化市住警器免費送到家是真假？消防大隊：為衝使用率

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市最近有居民反映有穿著像消防員制服的陌生人挨家挨戶發送住警器，但住戶必須填寫個人資料，懷疑到底是真是假。彰化消防局第一大隊長張恭維表示，為提高住家裝設住警器，確實最近請義消和婦宣幫忙發送住警器，還未申請的民眾業可自行到消防隊領取。

彰化縣去年底有75%家戶裝設住警器，但議員要求全面安裝，消防局指出，目前為止全縣總裝設率已達87.48%，但彰化市相對落後，只有56%。

張恭維說，和美鎮住戶也相對多，在近期努力也達到9成的裝設率，彰化市是首善之區，人口稠密戶數最多，有的民眾不知道裝設住警器，先前請警消到府發送宣導，但最近疫情勤務繁忙，因此請義消和婦宣幫忙，以發送自家附近20戶為目標，盼能盡快增加住警器的使用。

不過，有住戶收到免費住警器覺得懷疑，林姓婦人說，現在疫情期間還出來發送覺得奇怪，雖然不用付錢，但必須填個資，且也不敢讓他們進到屋內裝設，只能將住警器擺著備用。

張恭維表示，申請住警器補助以申請1次為限，同地址不重複補助，一般住戶得自行安裝，如果是老弱婦孺、獨居老人，消防局會派員穿著制服協助安裝。建議家戶各居室最好安裝住警器，不足部分建議自行購買，家中寢室、廚房、樓梯及走廊都裝最好。

彰化市最近有居民反映有穿著像消防員制服的陌生人挨家挨戶發送住警器，但住戶必須填寫個人資料，懷疑到底是真是假。圖／民眾提供
彰化市最近有居民反映有穿著像消防員制服的陌生人挨家挨戶發送住警器，但住戶必須填寫個人資料，懷疑到底是真是假。圖／民眾提供

制服 疫情

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