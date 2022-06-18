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真有路不拾遺！他提袋遺失一周後已放棄 未想還在路邊
嘉義市湯姓男子掉落1個手提袋，內有現金及證件，向警方報案協尋，經過1周後湯男已經放棄，日前警方在路旁盆栽發現1個灰色提袋，憶及湯男的遺失提袋聯絡他來領取。湯男不敢置信遺失1周的提袋不但失而復得，裡面現金、證件完好如初，感謝警方的幫忙。
嘉義市長榮派出所警員江俊誼、郭惟茵日前騎警用機車執行巡邏勤務，經過市區林森西路與文化路口附近，發現路旁植栽盆旁設置水泥平台上，有只灰色手提袋，立刻停車查看，檢視手提袋內裝物有一串家門鑰匙和現金、證件等，因此聯想起了大約1周前，有位男子報案稱說，他騎乘機車到運動工廠健身，於運動完畢返家途中，卻是不小心把附載機車上的一只灰色手提袋給遺落了，而前來派出所報請警方協助找尋。
江、郭2員將拾得手提袋帶回派出所，並經聯繫上44歲湯男，接獲警方電話通知時，湯男在電話那頭即露出驚奇訝異反映，「真的找到了嗎？真好運耶！」立即趕赴派出所認領。
湯男進入派出所內，一眼就認出他遺落的手提袋，警方核對湯男身分並和他一同檢視手提袋內裝物品，都是完整沒有缺漏，只是因暴露室外有些被雨淋過的潮濕氣味，警方於是告知其遺落手提袋拾獲經過。湯男說，自己察覺到手提袋不慎遺落後，已焦急尋找了1周，感到絕望正要放棄時，突然手機接到警方通知找到提袋，真的很感激。
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