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遊客賞柴山秘境他躲密處行竊 落網辯「只是去看猴子」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄柴山秘境山海景色常吸引遊客造訪，一名郭姓男子今年2月起，見遊客至沙灘賞景時，趁機竊取至少5輛機車置物箱內計2萬多元財物，警方蒐證逮捕涉案的郭男，他辯稱「只是去看猴子」，直到警方出示監視畫面鐵證才啞口無言。

高雄柴山秘境山林海天一色的美景，以及路旁隨處可見的獼猴，成不少遊客探訪的熱門景點。今年2月起，秘境入口處常發生機車置物箱內財物遭竊的竊案，轄區鼓山警分局警方成立專案小組調查。

警方追查發現，竊賊埋伏在密境入口處附近，利用遊客至沙灘賞景、四下無人之際，以徒手搬開機車置物箱的手法行竊至少5輛機車，得手2萬多元財物，竊嫌下手時還刻意避開監視器的角度，警方擴大調閱監視器，長期蒐證，鎖定住在三民區無業的郭姓男子（37歲）涉案。

警方於16日中午時分，持搜索票及拘票前往郭男住處逮人，郭男原本狡辯「喜歡柴山秘境風景，只是去看猴子」，但警方出是他行竊的監視器畫面，讓他百口莫辯，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

柴山秘境今年2月起發生多起機車置物箱遭竊案，警方前往巡邏，並規勸遊客要注意防範。記者石秀華／翻攝
柴山秘境今年2月起發生多起機車置物箱遭竊案，警方前往巡邏，並規勸遊客要注意防範。記者石秀華／翻攝
郭男行竊得手後，騎機車離開現場。記者石秀華／翻攝
郭男行竊得手後，騎機車離開現場。記者石秀華／翻攝
郭姓男子在柴山秘境入口處的機車停放處，趁四下無人之際徒手掰開機車置物箱行竊，被監視器拍下犯案身影。記者石秀華／翻攝
郭姓男子在柴山秘境入口處的機車停放處，趁四下無人之際徒手掰開機車置物箱行竊，被監視器拍下犯案身影。記者石秀華／翻攝

監視器 猴子 沙灘

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