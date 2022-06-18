2個半月拍5300多件超速 南彰固定與移動測速熱點曝光

彰化縣警察局交通隊在社頭鄉員集路與崙饒路的路口新設固定桿測速器，不到3月個「收穫滿滿」，已拍下5365件超速的違規行為，以一般道路超速最低罰款每件1600元計算，已為彰化縣公庫進帳858萬多元。

彰化縣警察局交通隊今天表示，會評估路況、車流量、死亡車禍發生頻率並參酌地方民意建議作為設置固定桿測速器的依據，社頭鄉員集路與崙饒路的路口固定桿測速器4月1日設置迄今，已測到5365件超速，高居員林市以林的南彰化17鄉鎮市之冠。

根據交通隊資料顯示，社頭鄉員集路與崙饒路的路口固定桿測速器，位在社頭鄉員集路上，距離中央路115巷、至賢宮牌樓不到8公尺，「雙向開拍」到現在最高測得時速132公里，駕駛人以為半夜測速器拍不到或拍不清楚，呼嘯而過，結果照片清楚，這段道路限速50公里，交通隊將依法開出8000元超速罰單並吊扣駕照半年。

南彰化固定桿測速器「工作效率」第二名仍在社頭鄉，設於中山路一段、和平三路的路口以南約10公尺，旁邊是彰化啟智學校，今年元月到現在拍下4446件超速。交通隊資料顯示，這支固定桿測速器設置至少6年，始終保持拍得南彰化超速案件前三名，證明這個地點是違規熱點。南彰化固定桿測速器拍到超速件數第三名的地點在芳苑鄉斗苑路、路平路口，今年上半年4055件。

交通隊和各警分局交通隊也在用路人容易超速的地點放置機動測速器，放置頻率最高的前六路段分別是溪湖鎮二溪路12公里處雙向各一支、埔鹽鄉東西向快速道道路8公里處、二林鎮129線5.5公里處、二林鎮斗苑路13公里處、埤頭鄉152線16.5公里處，

交通隊指出，道路寬敞筆直，用路人容易開快車，交通隊在網路公告測速器地點，同時在設置地點前的100至300公尺處設立「警52」預告標誌，一般道路機車超過每件1200元起跳，汽車是1600元，只要被固定桿和移動式的測速器拍到超速，將依超速的速度累進罰款。