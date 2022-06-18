「無罩」醉婦爬進爬出台中居酒屋買酒 失控走光嚇壞老闆　

該名醉婦未戴口罩爬入店內，告訴店家要買飲料。擷自臉書群組「沙鹿之美」影片擷圖

太嚇人了！居酒屋老闆上傳影片，指日前有名醉婦「爬」入店內要買飲品，但沒戴口罩又沒穿內衣，身上只穿鬆身外套令胸部隱約外露走光，老闆嚇得上前了解，一開飲品櫃她突然想拿出梅酒，為免影響客人，老闆請喝果汁要求她離開，呼籲附近店家小心，「不知是否有攻擊性」。網友看影片後非常尷尬，「她裡面是不是沒穿」，又認為店家應報警。

台中居酒屋在fb群組「沙鹿之美」上傳閉路電視片段，一名身穿粉紅外套、短裙、拖鞋、戴頭盔的女子走入店內，但一入門就撲倒，她索性「爬」入店內，張腿跪坐地上指著飲料櫃示意要買飲品，但她不僅沒戴口罩，還脫下拖鞋亂扔。店家站在她旁邊不敢太接近，女子疑似走光，伸手入櫃拿酒，但店家見她神志不清，拉門請她離開，她居然「爬」出店外。

由於醉婦舉止不甚雅觀，網友看得尷尬。

店家指事發於15日晚10點多，這名疑似飲醉的中年婦入店，爬向飲品櫃想拿梅酒，因為女子沒穿內衣又穿寬鬆衣服，令胸部隱約外露走光。老闆說當時上前詢問，醉婦說想買果汁，但一開櫃她突然起身想拿梅酒，嚇得主動拿了瓶果汁請她喝就算，希望女子離去。

她最後上了一名男子的電單車離去，老闆沒有報警，但呼籲附近的商店小心，「有遇到此女請特別留意，不知是否有攻擊性！」。由於醉婦爬入店內的舉止不甚雅觀，令網友看得臉紅又覺恐怖，「她裡面是不是沒穿」、「她都敢這樣露了」、「沒戴口罩也沒穿內衣.…而且用爬的好奇怪」，又笑問她是否玩「大冒險」輸了。有留言認為這人舉止怪異店家應對時要小心謹慎，「請讓警察關心她」，另有商店老闆稱上星期這名醉婦都曾到店「要買2瓶高梁酒，不過沒錢」。

媒體報導，該區派出所指未接獲報案，將聯繫店家了解事件，但初步查閱閉路電視片段，女子未有不法行為，呼籲民眾如懷疑有人犯罪應主動報案。

該名醉婦在撿回拖鞋後，慢慢爬出店外，舉止相當怪異。

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文章授權轉載自《香港01》