機車大盜橫行雙北 南港違規右轉引警追查終落網

陳姓男子平時居無定所，涉嫌雙北市多起機車竊案，近日騎乘贓車出沒台北市南港區，因違規紅燈右轉，並心虛加速逃逸，遭巡邏員警攔查到案，詢後依竊盜罪嫌送辦。

54歲陳男5月29日騎乘機車行經南港區南港路，因違規紅燈右轉三重路，引來巡邏員警關注，陳男見員警跟隨，心虛加速逃逸，仍遭巡警攔下盤查。

警方表示，員警清查車籍資料及陳男身分，警見該車為失竊機車，陳男也在台北市南港、大安、萬華區及新北市多處犯下多起機車竊案，員警將其帶返偵詢，陳男對犯行坦承不諱，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據悉，陳男曾涉竊案、毒品案，平時居無定所，時常在台北車站及各處公園露宿，在外流浪時若有民眾離開機車而未將鑰匙拔除，他就會藉機搜刮機車車廂內財物，甚至將機車騎走；此外，陳男身上常備一把撿來的機車鑰匙，只要遇到無人看管的老舊機車，也會用鑰匙嘗試啟動車輛，在雙北地區作案無數。