基隆灰T男費事噴瞎9監視器 店家遠端連線察覺報警

鄧姓男子前天為了到基隆市中山區協和街一家咖啡店行竊，擔心犯行曝光，先用黑色噴漆將整條街9支監視器全噴「瞎」，他行竊時被店家手機線上監視系統發現報警，員警趕至他已逃之夭夭。警方調監視器發現他噴漆前仍有被錄下身影，在後方山區找到他，依竊盜、毀損罪嫌送辦，昨聲押獲准。

基隆市警第四分局中華路分駐所16日清晨5時許接獲民眾報案，位於外木山咖啡店疑似遭竊嫌侵入，並破壞櫃台內收銀機取走機內現金約6000餘元。警方到場後發現竊嫌在現場遺留有未及帶走作案工具一批，且地上有散落的硬幣，懷疑竊嫌見事跡敗露匆忙離開，應該仍店家附近躲藏。

警方在店家周邊擴大搜查，並調監視器，卻發現協和街9支監視器的鏡頭都被噴黑漆，看不清楚影像，不是有一個鏡頭在被噴之前有錄下一名穿灰色T恤男子，對著鏡頭噴漆，研判就是行竊男子。

中華路分駐所所長徐紹文表示，警方搜尋後，發現鄧姓男子（31歲）躲藏於店家後方山坡草叢中，鄧男見警時一臉驚慌失措，自稱躺在草叢中休息，但員警發現他雙手帶著做案時防止留下指紋所使用的手套，才坦承因缺錢花用才侵入店家行竊。

鄧姓男子有多項竊盜前科，是一名慣竊，他坦承先騎車到附近查探，為了怕被警方查出身分，才一個一個去噴黑監視器，侵入行竊後懷疑被發現，逃到後山躲藏。