快訊

砸8億900萬救石斑魚 農委會公布內、外銷獎勵措施

未來選總統？ 郭台銘偕妻亮相回應了

隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦敞開家門引賊入室 手機被偷、金融卡遭盜刷買菸　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名家住鳳山區的張姓婦人，認為住家附近治安良好，常敞開家中大門，沒想到卻引宵小入室！竊賊偷走三星牌手機及金融卡，還持卡去超商盜刷500元香煙；警方獲報，調監視器查出是鄭姓男子所為，循線將他逮捕，但手機被變賣500元、菸也抽完了。

鳳山警分局成功派出所6月14日接獲張姓女子（55歲）報案，張婦指稱立志街住處遭小偷侵入，竊走她放在一樓客廳桌上的三星手機，以及手機保護套內的健保卡1張、金融卡2張。

張婦向警方表示，因認為家附近的治安良好，經常敞開家門通風，沒想到卻引賊入室，手機被偷走，損失近2萬元。警方調閱監視器，發現一名鄭姓男子（34歲）先將機車停在張婦住家附近，並徒步至張婦住家前，見張婦家中大門未關，於是潛入張家行竊。

警方經調閱沿線數10支監視器畫面，鎖定鄭男涉案，15日晚間6時許，將鄭男查緝到案。鄭男供稱因缺錢花用才下手行竊，手機到手後，隨即變賣500元，另持所竊金融卡到超商盜刷購買4包香煙共計500元，香煙也已抽完，警詢後以竊盜、偽造文書等罪嫌函送法辦。

鄭男徒步走進張姓婦人敞開大門的住處，被監視器錄下身影。記者石秀華／翻攝
鄭男徒步走進張姓婦人敞開大門的住處，被監視器錄下身影。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子見張姓婦人家中大門敞開，潛入一樓客廳，偷走婦人手機，並盜刷買香菸，警方循線將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子見張姓婦人家中大門敞開，潛入一樓客廳，偷走婦人手機，並盜刷買香菸，警方循線將他逮捕。記者石秀華／翻攝

監視器 超商 盜刷 竊盜

延伸閱讀

「蝴蝶夫人」故事時空轉到現代 高雄春藝重新詮釋

藍營多人表態參選高雄 黨內思考母雞要能帶小雞

高雄開兒童莫德納接種站 青少年第3劑校園接種4成

高雄新增8237例 研判疫情漸往下走

相關新聞

嘉義縣太陽能光電爆炸 電死2千頭種母豬、肉豬

嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然發生爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電...

高雄婦敞開家門引賊入室 手機被偷、金融卡遭盜刷買菸　

高雄市一名家住鳳山區的張姓婦人，認為住家附近治安良好，常敞開家中大門，沒想到卻引宵小入室！竊賊偷走三星牌手機及金融卡，還...

弱勢悲歌！彰化3兄弟貧困健保繳不起 斷炊骨瘦如柴

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，老三因眼睛弱視，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢過活，長期有一餐沒...

半夜挑偏僻稻田下手 五旬男騎機車載走抽水馬達

今年一期稻作4至5月抽穗期特別需要用水，彰化縣二林鎮多處稻田的抽水馬達在這段時間失竊，農民氣得搥胸，警方據報調閱周邊必經...

金門土地公廟前香爐遭撞毀 警方循線逮到兇手

位於金城鎮北堤路上的迴龍宮，最近被發現廟前的香爐，整個遭撞斷，雖然已經過數天，但香爐還未購買安放，不少信眾仍選擇將香插在...

家長心疼！台南2歲女童水交社跌倒額頭撞鐵片縫多針

台南議員周麗津今在議會質詢時表示，5月底安南區頂美公園發生西瓜刀傷害小朋友，4月兒童節家長帶孩子到水交社文化園區發生小朋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。