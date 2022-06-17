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高雄婦敞開家門引賊入室 手機被偷、金融卡遭盜刷買菸
高雄市一名家住鳳山區的張姓婦人，認為住家附近治安良好，常敞開家中大門，沒想到卻引宵小入室！竊賊偷走三星牌手機及金融卡，還持卡去超商盜刷500元香煙；警方獲報，調監視器查出是鄭姓男子所為，循線將他逮捕，但手機被變賣500元、菸也抽完了。
鳳山警分局成功派出所6月14日接獲張姓女子（55歲）報案，張婦指稱立志街住處遭小偷侵入，竊走她放在一樓客廳桌上的三星手機，以及手機保護套內的健保卡1張、金融卡2張。
張婦向警方表示，因認為家附近的治安良好，經常敞開家門通風，沒想到卻引賊入室，手機被偷走，損失近2萬元。警方調閱監視器，發現一名鄭姓男子（34歲）先將機車停在張婦住家附近，並徒步至張婦住家前，見張婦家中大門未關，於是潛入張家行竊。
警方經調閱沿線數10支監視器畫面，鎖定鄭男涉案，15日晚間6時許，將鄭男查緝到案。鄭男供稱因缺錢花用才下手行竊，手機到手後，隨即變賣500元，另持所竊金融卡到超商盜刷購買4包香煙共計500元，香煙也已抽完，警詢後以竊盜、偽造文書等罪嫌函送法辦。
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