高雄婦敞開家門引賊入室 手機被偷、金融卡遭盜刷買菸　

高雄市一名家住鳳山區的張姓婦人，認為住家附近治安良好，常敞開家中大門，沒想到卻引宵小入室！竊賊偷走三星牌手機及金融卡，還持卡去超商盜刷500元香煙；警方獲報，調監視器查出是鄭姓男子所為，循線將他逮捕，但手機被變賣500元、菸也抽完了。

鳳山警分局成功派出所6月14日接獲張姓女子（55歲）報案，張婦指稱立志街住處遭小偷侵入，竊走她放在一樓客廳桌上的三星手機，以及手機保護套內的健保卡1張、金融卡2張。

張婦向警方表示，因認為家附近的治安良好，經常敞開家門通風，沒想到卻引賊入室，手機被偷走，損失近2萬元。警方調閱監視器，發現一名鄭姓男子（34歲）先將機車停在張婦住家附近，並徒步至張婦住家前，見張婦家中大門未關，於是潛入張家行竊。