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弱勢悲歌！彰化3兄弟貧困健保繳不起 斷炊骨瘦如柴
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，老三因眼睛弱視，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢過活，長期有一餐沒一餐，彰化縣議員賴清美與當地里長陳信義今獲報到葉家查看，發現葉家老二、老大疑因壓力過大這兩天陸續服藥過量，緊急通知消防隊送醫。
陳信義表示，葉家兄弟都年過55歲，老大身體不佳，老二打零工生活，老三因視障，領取身障生活補助費，原本還有老四，幾年前已往生，三兄弟因家貧常三餐不繼，原本隔壁鄰居還會送食物給他們吃，但過世後三兄弟就常斷炊，明顯營養不良。
賴清美指出，三兄弟只有老三有健保，老大、老二連健保費也繳不起，里長昨去探望時發現老三坐在地板，瘦骨嶙峋，已不成人形，救護人員到場發現發現老二整癱躺在床下，相當虛弱，疑因服藥過量須送醫，老二與老三隨即送往醫院；沒想到老二返家後發現老大疑也服藥過量，再度將他送醫。
賴清美表示，救護人員到場忙著將兄弟送醫，卻有鄰居表示，回來還是過甘苦生活，不如不要送，讓她聽了很心酸。
彰化縣社會處指出，三兄弟住的三合院為他們所有，不符低收、中低收入戶資格，堂兄弟等親戚住在附近，但三人的家庭功能相當不好，老大、老三還在醫院，縣府目前先協助相關醫療，老二已返家，將請社工定期送可現吃的物資過去，並評估送中途機構安置。
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