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影／開心K歌變K人...衝突原因曝光 19人全送辦
雲林虎尾一家KTV日前凌晨1點半傳出打架事件，起因竟是2派不相識的消費者在大廳相遇，互看不順眼而大打出手，店內滅火器、垃圾桶滿天飛，1人腳部遭擊中輕傷送醫，虎尾警分局獲報出動22名警力到場，以辣椒水壓制滋事份子，全案19人詢後移送法辦。
據了解，滋事19人原分別在相鄰的2個包廂歡唱，因店內洗手間在包廂外，2邊人馬在大廳碰頭，互看不順眼，隨即在走道上爆發肢體衝突，雙方你推我打之下，連一旁的滅火器、垃圾桶都成了攻擊工具，其中有1人輕傷送醫包紮，雙方互告傷害。
虎尾警分局副分局長李志文指出，警方獲報後，出動快打部隊等警力22人到場處置，2派分別由陳姓、林姓男子為首的人馬，經警方「快、噴、抓」快速到場、噴辣椒水及逮捕，快速壓制滋擾份子並全數帶回警局偵辦。
壓制過程中，有人因被噴辣椒水生憤而辱罵員警，警詢後依妨害秩序、妨害公務等罪嫌，將相關涉嫌人移送雲林地方檢察署偵辦；另在場未戴上口罩者，依傳染病防治法函請衛生機關裁罰。
虎尾警分局呼籲，民眾遇紛爭應循法律途徑解決，勿私下聚眾鬥毆，針對類似情勢，警方將嚴正執法，絕不寬貸，並對易滋事場所加強臨檢約制，不容許暴力案件發生，以維護治安。
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