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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

幫派組詐騙集團誆投資虛擬貨幣 警逮21人送辦

中央社／ 台北17日電

周姓幫派分子組詐騙集團，發送推薦飆漲股等為由簡訊給民眾，被害人下載App後，再以自創虛擬貨幣要民眾匯款投資詐財。警方查出，共60人上當，循線逮捕周男等21人送辦。

刑事局今天召開記者會，第七大隊第三隊長羅聰興表示，日前獲報有被害人遭投資詐騙，經查竹聯幫堂口成員48歲周男等人涉嫌重大，組專案小組查緝。

警方查出，周男為詐騙集團主嫌，要求成員隨機寄發簡訊給民眾，內容提及「素人股神推薦飆漲股」等字詞，被害人上鉤後，告知可下載自創虛擬交易平台手機應用程式（App），過程中，會以自創虛擬貨幣升值為由，要被害人加碼投資。

警方表示，被害人事後想贖回獲利款項，周男等人就關閉平台，導致被害人財損。經統計，從去年初至今年5月，有60人上當，總詐騙金額達新台幣6000萬餘元，其中一名60歲婦女遭騙700萬餘元。

警方查出，周男為規避查緝，刻意承租民宿或入住雙北市旅館，且每週都會更換居住地點。專案小組掌握相關線索後，今年3月、4月、5月間，陸續前往周男及成員居住處逮人，循線逮捕周男等21人到案，查扣筆電、存摺等物。

警詢後，依違反詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌，把周男等21人移送台北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，詐騙集團常利用民眾快速致富心態，透過投資群組營造高報酬、無風險、保證獲利假象誘騙投資，遇類似詐騙手法，可打165專線諮詢。

詐騙集團 虛擬貨幣 幫派

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