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嘉義縣太陽能光電爆炸 電死2千頭種母豬、肉豬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然發生爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元，養豬戶邱進田夫婦申請嘉大鑑定結果，豬隻被電死，委託第三方鑑定漏電原因，要向太陽能公司及台電求償。

嘉縣發生第一件太陽能光電意外電死豬隻事件，縣府、嘉義縣養豬協會重視，協助養豬戶盡速鑑定釐清漏電原因，後續求償，全面檢視太陽能光電畜牧場輸配電系統安全，避免再發生相同意外事件。

「很慘！種母豬電死逾200隻，損失慘重，復養期長」，養豬戶邱進田、孫美慧夫婦說，14日下午4點50分，豬舍太陽能連接台電饋線的電桶，穾然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流，漏電電死2千頭種母豬及肉豬，所幸飼養管理人員不在豬舍。

龐大豬屍找人清運送到化製場，拖運豬屍就花了逾3天，損失逾千萬元，台電、太陽能公司相互推卸責任，他們找嘉大協助鑑定豬屍，證實豬隻是被電死。縣府畜產保育科說，漏電原因待釐清，由養豬戶委託第三方公正機構鑑定。

台電嘉義營業處副處長顏國俊說，電桶爆炸是否鳥擊造成，漏電原因正由第三方公正機構鑑定。嘉義縣養豬協會理事長林志達說，養豬戶豬隻被電死那麼多，損失慘重，真慘，彰化曾發生相同意外，嘉縣首次發生太陽能光電豬舍電死豬隻事件，已報請縣府協助調查，全面檢視太陽能光電畜牧場安全。

嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午突然爆炸，瞬間產生強烈高壓電流漏電，電死2千頭種母豬及肉豬，豬隻不停哀嚎，損失逾千萬元。記者魯永明／翻攝

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