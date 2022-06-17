傳天母看護遭虐14個月 警證實受理報案調查釐清中

一篇提及台北市天母有移工受虐的貼文今午在臉書上流傳，轄區警方證實，近日的確受理當事印尼籍移工報案，已協助其驗傷提告，正通知其所指雇主到案說明，確切案情尚待釐清。

據悉，該貼文一段影片提及，「天龍團天龍區某棒球場」附近有印尼籍看護遭雇主凌虐軟禁，14個月期間手機被沒收，遭毆打骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，被逼吃狗屎、遭以熱水燙傷，耳朵變形到無法戴上口罩，近日逃出對外聯繫。

轄區士林警分局天母派出所表示，6月13日的確已受理當事印尼籍移工報案，其所訴遭虐情事與網路貼文相同，身上也的確有所指傷勢，自稱是逃跑後求助同鄉移工及其雇主，才得以報警求助。