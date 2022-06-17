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傳天母看護遭虐14個月 警證實受理報案調查釐清中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

一篇提及台北市天母有移工受虐的貼文今午在臉書上流傳，轄區警方證實，近日的確受理當事印尼籍移工報案，已協助其驗傷提告，正通知其所指雇主到案說明，確切案情尚待釐清。

據悉，該貼文一段影片提及，「天龍團天龍區某棒球場」附近有印尼籍看護遭雇主凌虐軟禁，14個月期間手機被沒收，遭毆打骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，被逼吃狗屎、遭以熱水燙傷，耳朵變形到無法戴上口罩，近日逃出對外聯繫。

轄區士林警分局天母派出所表示，6月13日的確已受理當事印尼籍移工報案，其所訴遭虐情事與網路貼文相同，身上也的確有所指傷勢，自稱是逃跑後求助同鄉移工及其雇主，才得以報警求助。

因該名印尼籍移工身分為逃逸失聯移工，員警受理後先依規定通報移民署及印尼經貿代表處人員介入，先到移民署報到後，協助該移工到醫院驗傷、提告；目前已寄發通知書要求其所指傷人雇主到案說明，該雇主初步否認涉案，否認家中雇有該名移工，全案仍待釐清，若查有不法定將依法究辦。

一名網友在臉書社團中貼文指稱一名印尼籍移工遭虐。記者李隆揆／翻攝
一名網友在臉書社團中貼文指稱一名印尼籍移工遭虐。記者李隆揆／翻攝

移工 印尼 移民署

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