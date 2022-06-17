擄鴿集團橫行全台山區河床架網鴿勒贖飼主 警逮8人

台南市何姓(58歲、玉井人)及林姓(60歲、嘉義人)男子組織網鴿勒贖集團橫行山區，近兩年台灣北、中、南部都有大批鴿主受害；警方追查多時昨天收網，在台南、台中、高雄、苗栗、基隆等地逮獲何、林為首8名犯嫌並起出網鴿證物，今依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，這個網鴿勒贖集團在台灣北中南各地賽鴿必經路線山區、河床網鴿勒贖；成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等組織性及專業分工細密，加上成員分散全台各地；台南警方去年接獲通報、跟監調查一年多才破案。

集團成員分別在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，等候鴿群飛行經過時即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後會往下俯衝，中網後再撥打賽鴿腳環上的電話號碼恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶，每隻贖金3000元至2萬元不等金額賺取暴利。

台南佳里警分局表示，分局獲報成立專案小組，經長期跟監及蒐證見時機成熟，昨天會同台北市刑大、北市中正一分局、高雄市林園分局、台南學甲分局、善化分局等30多員警兵分多路，分持拘票、搜索票在台南新營、玉井、高雄、嘉義、彰化、台中、苗栗、基隆等地同步搜索拘提，逮獲8人到案，查扣涉嫌網鴿勒贖證物存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電、膠帶、鉗子、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電及贓款3萬3千元等證物。