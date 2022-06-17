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消防員徐國堯免職案 憲法法庭6/24宣判

中央社／ 台北17日電

前高雄市消防局消防員徐國堯因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，事後被記42支申誡後免職。徐國堯向大法官聲請釋憲。憲法法庭3月29日言詞辯論後，定於6月24日宣判。

徐國堯與張姓消防員於民國101年間認為「勤一休一」超時服勤不合理，申請調整勤務時間為每天8小時，並陞任為組員或科員的行政處分，及請求給付超時服勤加班費或補休假，均遭否准，提起複審及行政訴訟，均遭駁回。2人向大法官聲請釋憲。

大法官於108年11月29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

徐國堯另因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，103年間被記42支申誡後遭免職，打行政訴訟敗訴確定。徐國堯認為消防局依警察人員人事條例等規定將他解聘有牴觸憲法第7條、第16條及第18條規定的疑義，106年8月間向大法官聲請釋憲。

憲法訴訟法今年1月起施行，原大法官釋憲案件改由憲法法庭審理。憲法法庭今年3月29日下午在司法院憲法法庭就徐國堯免職案進行言詞辯論，今天公告將於6月24日下午3時宣判。

大法官 消防員 釋憲

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