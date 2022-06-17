2女大生旗津沙灘戲水 偷兒岸上竊3600落網全花光
高雄市2名女大生相約到旗津海水浴場戲水，2人將手提包放沙灘上用衣服覆蓋，即開心下水嬉戲；未料，一名竊賊早在岸上埋伏，趁四下無人之際，偷走女大生皮包，2人上岸才發現，損失3600元。警方獲報，2天後循線逮獲涉案的蔡姓男子，但他已將錢全數花光。
警方指出，就讀大學的柯姓和方姓女大生，13日相約至旗津海水浴場遊玩，2人下水嬉戲前，先將隨身手提包放在沙灘上，用衣服覆蓋，以為很安全；沒想到，無業的蔡姓男子（48歲）早在岸上埋伏尋找下手對象，見2名女大生在海邊玩得盡興，於是下手行竊。
蔡男從2名女大生的手提包內偷走皮包後，逃離現場，2名女大生戲水後上岸，驚覺皮包不翼而飛報警，2人共損失3600元現金。
警方調閱監視器畫面，迅速鎖定蔡男犯案，15日循線在三民區將他逮捕；蔡男聲稱皮包棄置在風車公園，已將偷來的贓款全數花完，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。
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