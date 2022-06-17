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駕駛返家路途心臟病發 暖警送醫挽救一命
「警察先生，很感謝你們！」苗栗縣有心臟疾病的許姓男子，前天上午開車返家途中，距家門前百公尺，自覺突然心臟病發，打110求救，轄區警員到場立刻將他送醫，才及時撿回一條命。
許男設籍竹南鎮，在通霄鎮福興里擁有私人度假休閒小木屋，前天下午他開車到距離小木屋100公尺處，突感到身體不適，緊急將車輛停於路旁，立即撥打110報案，請求警方協助。
警方表示，轄區警員獲報趕赴現場，見許男臉色蒼白雙手緊抱胸口蹲坐路旁，一臉痛苦不堪之狀，恐有生命之危，當機立斷不待救護車到場，立即將他攙扶上巡邏車，護送到苑裡李綜合醫院，幸醫生救治後順利脫離險境。
許男向警方表示，他心臟裝有3支血管支架，當時剛由台中市訪友後駕車返回小木屋，當車行離小木屋100公尺處，自覺是心臟舊疾復發，感到胸口激烈疼痛，有抽蓄狀況，緊急逆向將車輛停於路旁，才打電話報警救援。
許男感覺從鬼門關前走一遭，對警方及時的救護，連聲感謝說「警察先生，很感謝你們！」警方也提醒用路人，開車出門前應注意自身身體狀況，如果在行車途中發現身體不適，應立即速度、緊握方向盤，並啟動危險警告燈，順向滑行將車輛停放安全處所，避免發生追撞意外事故。
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