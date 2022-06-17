台中筏子溪傳浮屍 疑似釣客撿釣竿不慎落水溺斃

台中市西屯區筏子溪今中午11點多民眾發現有人載浮載沉，台中市消防局獲報出動協和、西屯分隊，到場將人打撈上岸發現已經失去呼吸心跳，發現是60多歲賴姓男子，經送醫搶救仍不治，警方初步了解賴疑似撿拾釣竿不慎溺斃，將報請檢方相驗釐清確切死因。

台中市消防局今中午11點多獲報，西屯區筏子溪接近東海橋附近有民眾溺水，到場協助將男子打撈上岸已經失去生命跡象，初步判定為60多歲男性，緊急送醫仍搶救仍不治。

轄區第六分局初步了解，現場位於港尾溪潮洋一號水匣門前，當時經釣客報案，表示發現賴姓男子（64歲）趴在筏子溪上載浮載沉，經他呼叫都沒反應，就趕緊打電話通知119到場。