聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中筏子溪傳浮屍 疑似釣客撿釣竿不慎落水溺斃
台中市西屯區筏子溪今中午11點多民眾發現有人載浮載沉，台中市消防局獲報出動協和、西屯分隊，到場將人打撈上岸發現已經失去呼吸心跳，發現是60多歲賴姓男子，經送醫搶救仍不治，警方初步了解賴疑似撿拾釣竿不慎溺斃，將報請檢方相驗釐清確切死因。
台中市消防局今中午11點多獲報，西屯區筏子溪接近東海橋附近有民眾溺水，到場協助將男子打撈上岸已經失去生命跡象，初步判定為60多歲男性，緊急送醫仍搶救仍不治。
轄區第六分局初步了解，現場位於港尾溪潮洋一號水匣門前，當時經釣客報案，表示發現賴姓男子（64歲）趴在筏子溪上載浮載沉，經他呼叫都沒反應，就趕緊打電話通知119到場。
警方調查，賴男疑似今天早上到附近釣魚，當時為了要下水撿拾釣竿，卻不慎落水導致溺斃，附近也有發現賴的衣服、褲子，後續將通知鑑識小組採證，同時報請台中地檢署相驗釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言