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蘆洲環堤大道死亡車禍頻傳 警局：研議加裝測速照相機
新北市蘆洲環堤大道二號越堤道口死亡車禍頻傳，今年就發生2起死亡事故，前年也有特斯拉超速造成12歲女童慘死案件，新北市議員李翁月今召集相關單位會勘，要求改善。新北市警察局表示，將研議是否在該區加裝測速照相機，在此之前會加強取締超速違規。
蘆洲環堤大道二號越堤道口今年已因車禍，奪走2條人命。該路口在3月初時也曾發生貨車撞到外送騎士的死亡車禍，當時也是2名騎士分別從二號越堤道騎出，因不明原因與貨車相撞，其中41歲的外送員被撞飛後當場失去生命跡象，送醫搶救不治，新北市警察局蘆洲分局已將此路段列為重點取締路段。
新北市議員李翁月娥得知後，召集新北市交通局、蘆洲分局及蘆洲區公所等相關單位會勘，除要求蘆洲分局加強取締外，更要求交通局強化行車標示與宣導，針對此路段用路人的安全做加強及改進。
李翁月娥表示，這個路段光是今年已經造成2起死亡車禍，然而卻沒有能夠拍到肇事路口全貌的監視器，要相關單位來研議，在1周內完成裝設路口監視器、路口警示牌、路口減速標線以及回復式導桿。
新北市交通局表示，將以最快速度完成路口警示牌、路口減速標線以及回復式導桿的裝設。蘆洲分局民防組長蔡棋龍表示，將於下周就能完成路口監視器裝設。
新北市交通警察大隊小隊長陳文生表示，這部分必須再回去研議是否加裝測速照相機，在這之前會針對此路段加強取締超速違規。
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